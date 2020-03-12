2020-03-12T09:43:56+03:00
Общество

В кранах барнаульцев вода поменяет цвет

Это происходит каждый год из-за таяния льда и паводка
БОРЗОВ Денис
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Анализ воды. Фото: мэрия БарнаулаАнализ воды. Фото: мэрия БарнаулаФото: предоставлено пресс-службой
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«Росводоканал Барнаул» перед паводком напомнил о том, что вода может помутнеть или даже поменять цвет. Во время таяния снега и ледохода цветность воды в кранах горожан меняется каждый год. Но все изменения незначительные и не представляют опасности для здоровья потребителей.

«Жителям не стоит волноваться по этому поводу. Мы круглосуточно контролируем процесс очистки и обеззараживания жизненно важного ресурса, регулярно проводим заборы воды и, в зависимости от показателей, регулируем количество реагентов. Даже если цвет воды у вас дома немного изменился, он соответствует нормам СанПиН», - рассказал главный инженер «Росводоканал Барнаул» Евгений Чайкин.

Также отмечается, что в прошлом году местный водоканал активно занимался модернизацией блоков входных устройств и фильтров, в которых вода проходит финальный этап очистки. Еще одно нововведение - обеззараживание воды теперь происходит с применением мембранного электролиза. Предприятие отказалось от использования устаревшего жидкого хлора, что позволило забыть о рисках выброса опасного реагента и повысить экологическую безопасность жителей края и экосистемы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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