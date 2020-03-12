В Барнауле продают пентхаус для царей с золотым унитазом

12 Март 2020 2020-03-12T09:20:02+03:00

Пока это первое такое предложение в городе

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Настоящий дом для царей продается в Барнауле. Пентхаус в центре города выставили на продажу за 20 млн рублей, а это одна из самых высоких цен на жилье.

Как сообщает Алтайский портал недвижимости, квартира расположена в самой верхушке 16-этажного кирпичного дома по ул. Партизанской, 55.

Золотое "кресло" для раздумий. Фото: Алтайский портал недвижимости

В жилище есть шесть комнат и балконы, занимающие площадь 208 кв. м, но самое главное – это золотой унитаз. Его наличие может перекрыть только собственный выход на крышу, чтобы лицезреть краевую столицу с высоты птичьего полета.

«Это дает возможность обладать летней открытой беседкой, дополнительной кухней на свежем воздухе, детской игровой площадкой с надувным бассейном», - сообщает риэлтор.

Все это великолепие украшает тот факт, что квартиры с позолоченными унитазами для наших регионов - большая редкость. В Барнауле их пока не встречалось. А вот из модных трендов среди богачей можно отметить оформление гранитных и мраморных полов, столов, подоконников.

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По словам хозяина дома, все коммуникации подведены. Дом располагается недалеко от нагорного парка. Новый владелец сможет устроить перепланировку (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU