2020-03-12T08:42:02+03:00
Общество

12 марта в Барнауле перекроют движение в районе площади Свободы

Там пройдет гарнизонный развод полицейских нарядов
Анна МОСКАЛЕНКО
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Гарнизонный развод полицейских нарядовГарнизонный развод полицейских нарядовФото: Олег УКЛАДОВ
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12 марта с 14:30 до 16:30 в Барнауле пройдет гарнизонный развод полицейских нарядов. В связи с этим транспорт не будет ходить по Социалистическому проспекту в пределах улиц Пушкина и Ползунова.

Движение общественного транспорта изменится:

- Автобус по маршруту №20 будет двигаться от площади Спартака, продолжит движение по Красноармейскому проспекту, развернется на пересечении проспекта Красноармейского с улицей Гоголя, снова продолжит движение по Красноармейскому проспекту, затем по улице Ползунова, по проспекту Ленина, далее – по маршруту, в обратном направлении – также по маршруту.

- Автобусы №109, 109оп с проспекта Ленина переедут на улицу Пушкина, на Красноармейском проспекте развернутся на пересечении с улицей Гоголя, затем продолжат движение на Красноармейском проспекте, по улице Аванесова, далее – по маршрутам, в обратном направлении – по маршрутам;

- Автобус №55 с улицы Аванесова поедет на Красноармейский проспект, далее по улице Ползунова, затем - по проспекту Ленина, далее – по маршруту, в обратном направлении – по маршруту;

- Автобусы №57, 60: со «Спартака-2» поедут на улицу Большую Олонскую, оттуда на Социалистический проспект, далее по улице Ползунова, по Красноармейскому проспекту, потом – по маршрутам, в обратном направлении – по маршрутам;

- Автобусы №17, 73 с Красноармейского проспекта развернутся на перекрестке с улицей Ползунова, затем пойдут по Красноармейскому и на площадь Спартака, в обратном направлении по маршрутам;

Водителей просят заранее задуматься о маршрутах объезда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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