Алтайский край подготовился к пожароопасному сезону в лесах

12 Март 2020 2020-03-12T08:18:26+03:00

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В Алтайском крае обсудили план по подготовке лесов к пожароопасному сезону. Тактика тушения отработана. План согласован со спасателями, департаментом лесного хозяйства по СФО, Авиалесоохраной, Рослесхозом.

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, департамент лесного хозяйства по Сибирскому федеральному округу провел проверку в краевом Минприроды. Она также показала, что край готов к пожароопасному сезону.

Для справки, в прошлом сезоне на территории леса потушили 387 пожаров на площади 790 гектаров. С огнем боролись почти три тысячи человек, спецтехника, включая три вертолета «Робинсон R-44».

В особо ценных ленточных борах региона потушено 282 лесных пожара (73% от общего количества), в лесах Салаирского кряжа - 21 лесной пожар (30,3 гектара), в предгорьях - 13 лесных пожаров на площади (237,8 гектара). Чаще всего леса вспыхивали на территориях Озеро-Кузнецовского, Степно-Михайловского, Барнаульского, Ключевского и Павловского лесничеств.

- Специалисты управления лесами Минприроды региона выявили 22 виновников лесных пожаров, привлечены к административной ответственности за нарушение правил пожарной безопасности в лесах 343 нарушителя, - сообщили в ведомстве.

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ИСТОЧНИК KP.RU