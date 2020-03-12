В Заринске могут решить проблему плохих дорог с помощью специальной эмульсии

12 Март 2020 2020-03-12T05:46:54+03:00

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В Заринске Алтайского края появится новый резидент ТОСЭР (территории опережающего социально-экономического развития). Соглашение с компанией «Андерболд-Сибирь» уже заключено на основании решения межведомственной комиссии региона.

Как сообщили в минэкономразвития региона, компания будет заниматься производством эмульсии UNDERBOLD для стабилизации грунтов и дорожного полотна.

- Запатентованная эмульсия разработана и изготавливается в Германии. Основное преимущество продукта заключается в малозатратном преобразовании почвы в морозостойкий и несущий слой без смешивания с гравием. Эмульсия способна к 100%-ой биологической утилизации, поскольку для ее изготовления используются только органические вещества. Являясь партнером компании German-GreenTec, ООО «Андерболд-Сибирь» в текущем году намерено организовать первое в России производство такой эмульсии, - отметили в министерстве.

Чтобы реализовать проект, потребуется около 30 млн рублей. До 2028 год на производстве создадут 17 рабочих мест, причем 11 из них - в 2020 году. Работников ждет зарплата на уровне 55 тысяч рублей.

Сейчас компания ремонтирует производственное помещение, заказывает оборудование, а также ведет работу под подбору персонала.

ИСТОЧНИК KP.RU