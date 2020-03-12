Бийчанка на «празднике» в честь 8 марта жестоко расправилась с соперницей
Алтайские следователи задержали жительницу Бийска, подозреваемую в убийстве знакомой. Все произошло в ночь с 8 на 9 марта.
Как сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю, потерпевшая была в гостях у знакомых в Бийске. Компания выпивала алкоголь, отмечая, по всей видимости, Международный женский день. Но в какой-то момент женщины перестали ладить, и виной тому ревность: хозяйке дома не понравилось общение гражданского мужа с гостьей. Тогда женщина начала избивать мнимую соперницу, а затем взяла нож и 16 раз её ударила в жизненно важные органы. Потерпевшая скончалась на месте.
В отношении 46-летней бийчанки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Сейчас она находится под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU