Уголовное дело завели на директора барнаульской похоронной службы

11 Март 2020 2020-03-11T15:47:56+03:00

В январе в похоронной службе прошли обыски и изъятие бухгалтерии Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

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В Барнауле возбуждено уголовное дело в отношении руководителя Муниципального унитарного предприятия «Специализированная похоронная служба» по подозрению в незаконной предпринимательской деятельности.

По предварительной информации, в период с 2018 по текущий год директор похоронной службы, а также его отец - специалиста по оказанию ритуальных услуг ООО «Сибинтекс», вели незаконную предпринимательскую деятельность по профилю ритуальных услуг. При этом юридическое лицо не было зарегистрировано.

- При этом использовались в том числе, ресурсы муниципального унитарного предприятия, - сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

В итоге организованная преступная группа смогла заработать более 2 250 000 рублей, что оценивается как крупный размер. По данному факту было возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 171 УК РФ. Ведется сбор и закрепление доказательств.

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ИСТОЧНИК KP.RU