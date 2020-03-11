Повара, приготовившего «бумажные котлеты», уволили

11 Март 2020 2020-03-11T14:48:00+03:00

Не исключено, что могут последовать и другие санкции

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Повара барнаульского комбината школьного питания «Глобус», выпустившего с производства котлеты с бумагой, уволили.

Об этом ИА «Банкфакс» сообщили на самом предприятии.

- Вчера мы провели проверку, этот человек уже уволен. Мы принесли извинения маме ребенка. Для нас это неприятный факт, я не собираюсь выгораживать сотрудников. Это произошло случайно - человеческий фактор. Такие жесткие меры приняты, чтобы повысить чувство ответственности наших работников, с каждым будем разговаривать. Я бы и заведующую уволил, она не проконтролировала, но коллектив школы оценил ее работу положительно, попросили дать ей еще возможность поработать. Ей объявлен выговор, как и еще ряду сотрудников, для них будут соответствующие финансовые издержки, - прокомментировал инцидент генеральный директор «Глобуса» Евгений Скурлатов.

Напомним, ранее мама одного из учеников барнаульской школы №134 пожаловалась на то, что ее ребенку во время обеда попалась котлета с бумажной этикеткой. По данному факту была проведена многоступенчатая проверка. Не исключено, что могут последовать и другие санкции.

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ИСТОЧНИК KP.RU