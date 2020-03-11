2020-03-11T14:03:34+03:00
Происшествия

Детская больница в Барнауле отказала в госпитализации больному ребенку с матерью

Двухлетней девочке требовалась операция на пищеводе
Анна МОСКАЛЕНКО
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Женщина обратилась в больницу перед 23 февраля, но ей ответили, что на праздниках девочку принять не смогут, все будут отдыхатьЖенщина обратилась в больницу перед 23 февраля, но ей ответили, что на праздниках девочку принять не смогут, все будут отдыхатьФото: Олег УКЛАДОВ
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Приемное отделение краевой детской больницы на Гущина отказало в госпитализации ребенку, который не мог нормально есть и дышать. Об этом сообщила мать двухлетней девочки.

Год назад Зарина случайно выпила чистящее средство для плит и обожгла пищевод. От ожога у девочки появился рубец, который затруднил прием пищи. С тех пор девочка вынуждена ежемесячно ложиться в больницу и прорезать рубец хирургическим путем.

- Мы раньше жили в Новокузнецке, в Барнауле нам порекомендовали детскую больницу на Гущина, сказали, что в экстренном случае можно приехать на операцию без документов и анализов. Несколько раз мы там и лежали, - рассказала мама девочки «Аргументам и фактам на Алтае». - А тут дочке все хуже и хуже: еда уже плохо проходит.

Женщина обратилась в больницу перед 23 февраля, но ей ответили, что на праздниках девочку принять не смогут, все будут отдыхать. После праздников приезжать разрешили. Но для госпитализации нужно было собрать определенные документы – мама больной девочки за праздники сделать это просто не успела.

Войти в положение семьи Зарины врачи не захотели. Предложили оставить двухлетнего ребенка без сопровождения матери. Женщина отказалась покидать девочку. К счастью, молодая мама обратилась в другую больницу. 29 февраля, когда девочки стало совсем плохо, ее приняли в больнице №7 без каких-либо документов и анализов, хотя, к тому времени, все официальные бумаги были собраны.

- Наш новый лечащий врач еще и наругалась на меня, что ребенка не привезла раньше. Страшно представить, что могло бы произойти, если бы не врачи седьмой больницы. Операцию благополучно провели в тот же день, - поделилась мама девочки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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