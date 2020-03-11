Власти края отменили фестиваль «Крымская весна»

11 Март 2020 2020-03-11T13:54:40+03:00

Фестиваль в честь 6-летия со дня присоединения Крыма должен был пройти 15 марта

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Правительство Алтайского края отменило проведение в Барнауле всероссийского фестиваля «Крымская весна». Праздник в честь шестилетия со дня присоединения Крымского полуострова должен был состояться 15 марта.

- Это связано с профилактикой распространения короновируса. В Алтайском крае это сопряжено ещё и с превышением эпидпорога по ОРВИ. В регионе заболеваемость превышает эпидемический порог на 23,0%, хотя уровень и пошел на спад, - говорится в официальном заявлении правительства региона.

Как стало известно, фестиваль отменили по всей стране, начиная с Москвы и заканчивая Дальним Востоком. При этом запланированные ранее мероприятия «Крымской весны» в некоторых муниципалитетах и предприятиях региона, всё же состоятся.

Примечательно, что с 10 марта в Алтайском крае по распоряжению главного санитарного врача региона Ирины Пащенко отменены ограничительные мероприятия. Проще говоря, карантин снят, так как число больных ОРВИ пошло на спад. По последним данным в крае зарегистрировано 16,2 тысячи случаев, что выше эпидемического порога на 10,4% и на 6% ниже показателей предыдущей недели.

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ИСТОЧНИК KP.RU