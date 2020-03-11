2020-03-11T10:15:52+03:00
Звезды

Бийчанин стал режиссером фильма «Услышь меня», который выйдет в прокат 12 марта

Василий Кузовлев является президентом фонда «Кино Сибири»
Анна МОСКАЛЕНКО
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Кадр из трейлера фильма «Услышь меня»Кадр из трейлера фильма «Услышь меня»
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Василий Кузовлев, уроженец Бийска, стал режиссером, сценаристом и продюсером фильма «Услышь меня», который выйдет в российский прокат 12 марта.

Сейчас бийчанин живет и работает в Красноярке, является президентом фонда «Кино Сибири», а в детстве, как сообщает «Бийский рабочий», занимался в народном юношеском театре «Ровесник».

«Услышь меня» для Кузовлева стал первым фильмом такого масштаба. Его снимала кинокомпания «Сибирь фильм» в Сибири на средства, собранные народом.

Основой фильма стал рассказ, которым когда-то с Василием поделился его дед, живший на Алтае. По сюжету 12-летний мальчик Вася, городской житель, приезжает в глухую деревню тайги вместе с родителями и старшей сестрой. На удивление, жители деревни, не смотря на отсутствие благ цивилизации - света, связи - живут абсолютно счастливо. Васю с сестрой ждут удивительные приключения, одними из которых являются путешествия во времени – в 1917 год.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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