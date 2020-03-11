2020-03-11T09:49:17+03:00
Общество

Прием работ на конкурс видеороликов «Мы победили. Жизнь продолжается» продлен до конца марта

С просьбой увеличить время проведения обратились участники конкурса
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Работы принимаются до 31 мартаРаботы принимаются до 31 марта
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Детально изучить семейный архив, написать сценарий, снять видео и сделать монтаж – это непростая работа. Для тех, кто каждый день снимает видео и выкладывает ролики в youtube, это проще простого. Однако у людей, которые этим раньше не занимались, возникают сложности. Участники конкурса обратились в фонд Прокопьева, с просьбой увеличить срок приема работ, и организаторы продлили конкурс до 31 марта.

Свои работы на конкурс уже прислали жители пяти городов Алтайского края – и более чем 20 районов. Также видеоролики идут и из других регионов – есть заявка из Республики Тыва и Ростовской области. Список работ пополняется ежедневно, с историями разных семей можно познакомиться на официальном сайте фонда.

Участники конкурса рассказывают о ветеранах и тружениках тыла. Многие, изучая семейную летопись, открывают для себя ранее неизвестные страницы биографии своих прадедов, которые не только воевали на полях сражений, но после Победы строили высотные дома, поднимали колхозы, осваивали целину, трудились на промышленных предприятиях.

- Самое главное, что в основе большинства работ представлен совместный труд двух-трех поколений семей. Это не просто отбор материала – это совместные эмоциональные переживания. И мы видим их на экране – отметил депутат Государственной Думы РФ Александр Прокопьев.

Напомним, что главный приз – это поездка на 9 Мая в Москву, авторы еще двух роликов получат ноутбук и смартфон.

Патриотический проект реализует фонд депутата государственной Думы РФ Александра Прокопьева при поддержке губернатора Алтайского края Виктор Томенко.

Все подробности на официальном сайте фонда Александра Прокопьева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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