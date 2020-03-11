Еще одну трассу на Алтае открыли для транспорта
В Алтайском крае сняли ограничения проезда по еще одной трассе. Они были закрыты из-за непогоды.
Как сообщают в министерстве транспорта Алтайского края, в настоящий момент дано распоряжение открыть дорогу Красногорское - Усть-Кажа – Сосновка для проезда всеми видами транспорта. При этом остаются перекрытыми следующие направления:
Алейск - Чарышское (от села Усть-Калманка до села Чарышского);
Алейск - Петропавловское - Смоленское (от Алейска до села Краснодарского Усть-Пристанского района);
Змеиногорск - Рубцовск - Волчиха - Михайловское - Кулунда - Бурла - граница Новосибирской области (от Змеиногорска до Рубцовска).
Ограничение для большегрузов и автобусов действует на трассах:
Бийск - Усятское - Соусканиха - Верх-Кажа (от села Усятского Бийского района до села Верх-Кажа Красногорского района);
Быканов Мост - Солоновка - Солонешное - граница Республики Алтай (с 0 по 97 километр трассы);
Алейск - Петропавловское - Смоленское (от села Смоленского до села Петропавловского).
Телефоны диспетчерских служб:
дежурный Алтайавтодора: (3852) 36-31-69, 8-800-222-31-69;
дежурный Упрдор «Алтай»: (3852) 63-14-59;
дежурный службы МЧС: (3852) 20-26-10, 20-26-21 (принимает звонки только во время проблемных ситуаций на дорогах региона);
дежурный УГИБДД: (3852) 39-35-86.
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ИСТОЧНИК KP.RU