2020-03-11T09:42:30+03:00
Общество

Еще одну трассу на Алтае открыли для транспорта

Ее перекрывали из-за непогоды
Анна СЕМИНА
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Еще шесть трасс закрыты из-за непогоды в Алтайском краеЕще шесть трасс закрыты из-за непогоды в Алтайском краеФото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю
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В Алтайском крае сняли ограничения проезда по еще одной трассе. Они были закрыты из-за непогоды.

Как сообщают в министерстве транспорта Алтайского края, в настоящий момент дано распоряжение открыть дорогу Красногорское - Усть-Кажа – Сосновка для проезда всеми видами транспорта. При этом остаются перекрытыми следующие направления:

Алейск - Чарышское (от села Усть-Калманка до села Чарышского);

Алейск - Петропавловское - Смоленское (от Алейска до села Краснодарского Усть-Пристанского района);

Змеиногорск - Рубцовск - Волчиха - Михайловское - Кулунда - Бурла - граница Новосибирской области (от Змеиногорска до Рубцовска).

Ограничение для большегрузов и автобусов действует на трассах:

Бийск - Усятское - Соусканиха - Верх-Кажа (от села Усятского Бийского района до села Верх-Кажа Красногорского района);

Быканов Мост - Солоновка - Солонешное - граница Республики Алтай (с 0 по 97 километр трассы);

Алейск - Петропавловское - Смоленское (от села Смоленского до села Петропавловского).

Телефоны диспетчерских служб:

дежурный Алтайавтодора: (3852) 36-31-69, 8-800-222-31-69;

дежурный Упрдор «Алтай»: (3852) 63-14-59;

дежурный службы МЧС: (3852) 20-26-10, 20-26-21 (принимает звонки только во время проблемных ситуаций на дорогах региона);

дежурный УГИБДД: (3852) 39-35-86.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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