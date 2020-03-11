Праздник «Крымская весна» пройдет в Барнауле

11 Март 2020 2020-03-11T09:12:11+03:00

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В предстоящее воскресенье, 15 марта, в Барнауле состоится фестиваль «Крымская весна».

Это, теперь уже традиционный праздник, который отмечается ежегодно. Теперь уже жители краевой столицы в шестой раз отметят присоединение Крыма к России.

В праздничной программе концерт творческих коллективов. Перед гостями фестиваля выступят артисты ансамбля «Вечерки», Государственной филармонии Алтайского края, а также представители студенчества. Также организаторы обещают разбить полевую кухню и оборудовать продовольственные торговые ряды, где будут продавать крымские продукты.

Праздник состоится на площади Свободы. Начало в 12 часов.

Напомним, 16 марта 2014 года в Крыму прошел референдум, на котором абсолютное большинство жителей полуострова высказались за присоединение к России. Однако до сих пор многие страны не признают итоги народного волеизъявления. Тем не менее, в нашей стране это праздник.

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ИСТОЧНИК KP.RU