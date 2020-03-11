Мэр Барнаула назначил нового зама

11 Март 2020 2020-03-11T12:48:50+03:00

Он будет курировать оргкомитет, комитет информационной политики, архивное дело и т.д.

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Глава Барнаула Вячеслав Франк назначил себе заместителя. Им стал Юрий Еремеев.

Об этом сообщает ИА «Толк» со ссылкой на собственный источник. По его информации назначение состоится сегодня, 11 марта. Ранее место первого вице-мэра как раз занимал сам Вячеслав Франк, но после произошедшего повышения по карьерной службе потребовалось занять кресло. По данным источника, Еремеев станет не первым заместителем, а обычным, хотя при этом функционал будет тот же.

- По сравнению со сферой ответственности первого зама Еремеев «потеряет» кураторство над правовым и кадровым комитетами, - пишет СМИ.

В его обязанности будет входить кураторство над управделами, оргкомитетом, комитетом информационной политики, хозуправлением, архивным отделом, комитетом общественных связей и безопасности и так далее.

Справка:

Юрию Еремееву 42 года. Имеет два высших образования: инженер (АлтГТУ) и юрист (БЮИ).

ИСТОЧНИК KP.RU