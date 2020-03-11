2020-03-11T12:48:50+03:00
Политика

Мэр Барнаула назначил нового зама

Он будет курировать оргкомитет, комитет информационной политики, архивное дело и т.д.
Анна СЕМИНА
Поделиться:
Юрий Еремеев займет пост заместителя мэра (фото: Региональное отделение партии "Единая Россия")Юрий Еремеев займет пост заместителя мэра (фото: Региональное отделение партии "Единая Россия")
Изменить размер текста:

Глава Барнаула Вячеслав Франк назначил себе заместителя. Им стал Юрий Еремеев.

Об этом сообщает ИА «Толк» со ссылкой на собственный источник. По его информации назначение состоится сегодня, 11 марта. Ранее место первого вице-мэра как раз занимал сам Вячеслав Франк, но после произошедшего повышения по карьерной службе потребовалось занять кресло. По данным источника, Еремеев станет не первым заместителем, а обычным, хотя при этом функционал будет тот же.

- По сравнению со сферой ответственности первого зама Еремеев «потеряет» кураторство над правовым и кадровым комитетами, - пишет СМИ.

В его обязанности будет входить кураторство над управделами, оргкомитетом, комитетом информационной политики, хозуправлением, архивным отделом, комитетом общественных связей и безопасности и так далее.

Справка:

Юрию Еремееву 42 года. Имеет два высших образования: инженер (АлтГТУ) и юрист (БЮИ).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Клиенты ВТБ Капитал Инвестиции во вторник завели рекордный объем средств на брокерские счета
Раненая косуля вышла к людям в Рубцовске
Барнаулец пытался помочь знакомой, а «помог» мошенникам
Прием заявок на добычу боровой дичи и гусей стартует в Алтайском крае
Бийчанин стал режиссером фильма «Услышь меня», который выйдет в прокат 12 марта
Прием работ на конкурс видеороликов «Мы победили. Жизнь продолжается» продлен до конца марта
Еще одну трассу на Алтае открыли для транспорта
Праздник «Крымская весна» пройдет в Барнауле
Мэр Барнаула назначил нового зама
Экс-администратор приюта «Успех» Лариса Ягофарова отправится в тюрьму на четыре года
Просроченные лекарства нашли на складе государственной аптеки
Барнаульцы сказали, что хотят слышать на Мало-Тобольской
Мужчина умер в очереди в наркологическом диспансере
Комбинату школьного питания в Барнауле предъявили претензии по поводу котлет с бумагой
На Алтае сельчанин дважды выстрелил в голову бывшему другу
Барнаулец погиб в массовом ДТП после победы в конкурсе травести
Житель Алтая «поздравил» сестру с 8 марта переломами ребер
В Алтайском крае во всех городах «закричат» сирены
В Алтайском крае начали открывать трассы после улучшения погоды
Сергей Дроботенко опубликовал архивное фото с Михаилом Евдокимовым
Жительница Барнаула захотела любви и перевела «канадцу» 100 тысяч рублей
Экс-администратор скандального приюта «Успех» выступила с последним словом на суде
Женсовет Алтай-Кокса возглавил новый лидер
В Барнауле откроют новый ТЦ на месте «Аксиомы»
В Алтайском крае закрыли 15 трасс
ВТБ Лизинг предлагает автомобили Cadillac и Chevrolet со скидками до 15%
В Алтайский край приехало почти 90 тысяч мигрантов