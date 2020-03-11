2020-03-11T04:32:37+03:00
Общество

Барнаульцы сказали, что хотят слышать на Мало-Тобольской

Больше всего им нравится вариант с классической музыкой
Анна СЕМИНА
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Барнаульсцы хотят слышать на Мало-Тобольской классическую музыку, либо тишинуБарнаульсцы хотят слышать на Мало-Тобольской классическую музыку, либо тишинуФото: Анна СЕМИНА
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Спор о том, что все же должно звучать на пешеходной улице Мало-Тобольской в Барнауле не прекращается и по сей день. Поэтому администрация краевой столицы вынесла вопрос на всеобщее голосование.

Накануне результаты опроса общественности были обнародованы на официальном сайте администрации Барнаула. В последствии их передадут в совет по развитию туризма.

- Мнения горожан будут учтены при принятии решения, - отметила Татьяна Сибиркина, заведующая отделом по развитию туризма администрации Барнаула.

Больше всего своих голосов жители города отдали варианту «классическая музыка» - 25,9%. На втором месте - все перечисленное в разумных пропорциях - 21,31%. И что даже не удивительно, 17,05% высказались о том, что это должна быть тихая зона без каких-либо посторонних звуков, будь то реклама, музыка или что-то иное.

Напомним, ранее общественный совет по развитию туризма высказал предложение убрать рекламные объявления, звучащие в старой части города и заменить их на музыку, исторические справки или что-то иное.

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То, что звучит из громкоговорителей в старой части города – давно не дает покоя ни местным жителям, ни гостям краевой столицы. Целый день слушать бесконечную рекламу – мало приятного (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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