2020-03-11T05:04:30+03:00
Общество

Просроченные лекарства нашли на складе государственной аптеки

Ответственных лиц наказали
Анна СЕМИНА
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Просроченные лекарства хранили на соседних полках с нормальнымиПросроченные лекарства хранили на соседних полках с нормальнымиФото: Анна СЕМИНА
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Прокуратура выявила на складе государственной аптеки в Республике Алтай просроченные лекарства.

Они были выявлены на складе ГУП «Фармация». Во время проверки сотрудники прокуратуры установили, что в нарушение предусмотренных законодательством правил, препараты с истекшим сроком годности хранятся вне карантинной зоны, вместе с другими лекарствами.

- Тем самым создается потенциальная опасность для пациентов, - сообщают в пресс-службе региональной прокуратуры.

В адрес руководителя ГУП было внесено представление. Выявленные нарушения были устранены. Потенциально опасные препараты перенесли в карантинную зону. Виновное лицо, ответственное за нарушение правил хранения, в свою очередь привлекли к дисциплинарной ответственности.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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