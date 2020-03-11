Просроченные лекарства нашли на складе государственной аптеки
Прокуратура выявила на складе государственной аптеки в Республике Алтай просроченные лекарства.
Они были выявлены на складе ГУП «Фармация». Во время проверки сотрудники прокуратуры установили, что в нарушение предусмотренных законодательством правил, препараты с истекшим сроком годности хранятся вне карантинной зоны, вместе с другими лекарствами.
- Тем самым создается потенциальная опасность для пациентов, - сообщают в пресс-службе региональной прокуратуры.
В адрес руководителя ГУП было внесено представление. Выявленные нарушения были устранены. Потенциально опасные препараты перенесли в карантинную зону. Виновное лицо, ответственное за нарушение правил хранения, в свою очередь привлекли к дисциплинарной ответственности.
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ИСТОЧНИК KP.RU