2020-03-10T18:20:29+03:00
Общество

Комбинату школьного питания в Барнауле предъявили претензии по поводу котлет с бумагой

Факт нарушения подтвердился
Анастасия Корягина
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Бумагав школьных котлетах. Фото: vk.com/incident22Бумагав школьных котлетах. Фото: vk.com/incident22
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Администрация школы №134 направила претензию комбинату школьного питания «Глобус» по поводу обнаружения бумаги в котлетах. На продукты питания пожаловалась мама одной из учениц 6 «Б» класса. В качестве доказательства женщина прикрепила фотографии «мясо-бумажного» изделия.

«И это еще наши дети питаются за деньги, а чего ждать от бесплатного питания?! Еще и заставляют подписывать заявления «на изъятие» у учащихся телефонов», — возмутилась женщина.

По данному факту провели проверку, факт наличия бумаги в котлетах подтвердился. Генерального директора КШП «Глобус» попросили разобраться в ситуации, наказать виновных и обеспечить качественный контроль за процессом приготовления пищи, сообщает «Катунь24».

Родители учащихся 6 «Б» класса встретятся с представителями КШП «Глобус». В комитете по образованию также отметили, что родители входят в состав комиссии, которая контролирует приготовление пищи в школьных столовых.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Комбинату школьного питания в Барнауле предъявили претензии по поводу котлет с бумагой
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