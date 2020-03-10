На Алтае сельчанин дважды выстрелил в голову бывшему другу

10 Март 2020 2020-03-10T17:03:41+03:00

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9 марта 2020 года в одном из сел Зонального района в автомобиле с огнестрельными ранениями головы нашли тело 41-летнего мужчины. Он оказался хозяином машины. СУ СКР по Алтайскому краю возбудил уголовное дело по признакам убийства.

Следователям, криминалистам и сотрудниками полиции удалось найти подозреваемого в кратчайшие сроки — им оказался 28-летний односельчанин погибшего. По предварительным данным, между мужчинами, которые ранее дружили, несколько лет назад произошел конфликт, в том числе на почве ревности. Потерпевший при каждой встрече оскорблял бывшего друга.

В ночь с 8 на 9 марта в одном из сельских баров между ними вновь произошла ссора, после которой подозреваемый поехал домой и взял ружье. Не найдя в заведении обидчика, он на своем автомобиле поехал его искать. Увидев автомобиль потерпевшего на одной из улиц, он дважды выстрелил в голову мужчине, после чего скрылся.

Подозреваемого заключили под стражу. Расследование продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU