Барнаулец погиб в массовом ДТП после победы в конкурсе травести
Ночью 10 марта в массовом ДТП с тремя фурами под Новосибирском погиб 25-летний житель Барнаула. Парень ехал в родной город с конкурса «Травести-Сибирь-2020», в котором одержал победу.
По данным ГУ МВД по НСО, в 3.00 в Барабинском районе на автодороге Р-254 водитель автомобиля «Тойота Истима», следовавший со стороны Омска в направлении Новосибирска, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем. После этого участниками аварии стали еще два грузовика. В результате аварии на месте погиб пассажир иномарки, пострадали шесть человек.
Как сообщает НГС со ссылкой на участников ДТП, машину занесло и развернуло под фуру. За рулем «Тойоты» был водитель-артист с 10-летним стажем вождения. Он обогнал две фуры, выехал на свою полосу и «машину начало таскать».
— Водитель попытался выправить положение, но не смог. Зад машины выбросило на встречную полосу, где ехала фура. Она врезалась в багажник, в то место, где сидел Руслан. Его выбросило из машины в поле, в снег», — рассказал изданию артист Максим Широков.
Парня похоронят 11 марта в его родном селе Озерки Тальменского района.
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