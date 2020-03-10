В Алтайском крае во всех городах «закричат» сирены

10 Март 2020 2020-03-10T13:50:23+03:00

Так МЧС и ГОЧС будет проводить тренировку системы оповещений

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В регионе взвоют сирены с 11 по 13 марта. Это происходит в рамках тренировки системы предупреждения и реагирования населения при чрезвычайных ситуациях.

Тема тренировки – отработка вопросов обеспечения безаварийного пропуска весеннего половодья в регионе. Во время учений пройдет проверка систем оповещения. Она начнется 12 марта с 11.46 до 13.00.

- Звучание электрических сирен в течение трех минут является сигналом оповещения гражданской обороны «Внимание всем!», который подается перед передачей сигналов оповещения гражданской обороны или информации об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций, - сообщили в ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Опознать сигнал угрозы не сложно - при возникновении чрезвычайных ситуаций сначала трёхкратно звучит сирена, говорящая о проведении проверки техсостояния региональной или местной системы оповещения населения.

Спасатели пояснили, если вы услышали подобные сирены оповещения гражданской обороны «Внимание всем!», следует включить телевизор на канале «Россия 1», запустить проводное радио или FM радиоприемник на программе «Радио России». Там для всех транслируется сообщение ГУ МЧС России по Алтайскому краю или городских управлений ГОЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU