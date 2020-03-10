Житель Алтая «поздравил» сестру с 8 марта переломами ребер

10 Март 2020 2020-03-10T15:07:47+03:00

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Житель Республики Алтай приехал в гости к сестре в соседнее село, чтобы поздравить ее с Международным женским днем, а вместо праздника устроил ей побои с переломами. Мужчину обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Накануне в дежурную часть отделения МВД России по Усть-Канскому району от медицинских работников поступило сообщение о том, что в районную больницу поступила женщина из райцентра с переломами ребер и пневмотораксом — скоплением воздуха в легких, которые пробили сломанные кости.

Полицейские допросили пациентку, и она рассказала, что ее избил брат. Сотрудники следственной оперативной группы выехали к ней домой и застали там ее 46-летнего родственника, который во всем признался.

Выяснилось, что в ходе праздничного застолья родственники стали вспоминать былые обиды. Это привело к словесной перепалке. Мужчина оскорбился и набросился на сестру с кулаками. Отведя душу, родственник успокоился и помирился с сестрой. Однако утром женщине стало плохо и сельчанин, опасаясь за ее жизнь и здоровье, вызвал «скорую помощь». Расследование продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU