Жительница Барнаула захотела любви и перевела «канадцу» 100 тысяч рублей

10 Март 2020 2020-03-10T11:23:13+03:00

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Жительница Барнаула подарила незнакомцу 100 тыс. рублей, чтобы он приехал к ней в гости. Женщина познакомилась в интернете с мужчиной, который представился гражданином Канады. Но он оказался мошенником.

Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, в отдел полиции обратилась 49-летняя местная жительница. Женщина пояснила, что зарегистрировалась на одном из сайтов знакомств и вступила в переписку с неизвестным, который представился жителем Торонто.

Новый знакомый признался жительнице Барнаула в симпатии и предложил встретиться на территории Алтайского края. Женщина согласилась, а незнакомец начал просить у нее деньги для бронирования и покупки авиабилетов. Горожанка перечислила на имя получателя из Канады деньги, но долгожданный гость не появился и перестал отвечать в соцсетях. Только тогда женщина обратилась за помощью в полицию.

Интересно, что если бы женщина решилась сама полететь в Торонто, ей это обошлось бы дешевле. По данному факту возбуждено уголовное дело. Полицейские просят жителей Алтайского края внимательнее относиться к интернет-знакомствам.

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ИСТОЧНИК KP.RU