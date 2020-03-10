В Барнауле откроют новый ТЦ на месте «Аксиомы»

10 Март 2020 2020-03-10T08:54:35+03:00

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В Барнауле на месте горевшего ТЦ «Аксиома» откроется торговый центр красноярской сети Dommer, которая специализируется на товарах для дома. В Instagram появился аккаунт магазина, в котором анонсировано открытие — правда, дата не указана. Написано лишь, что ТЦ начнет работать весной.

На сайте Dommer появился раздел «Барнаул», но он пока не заполнен. На ТЦ уже монтируют вывеску сети, а внутри идут подготовительные работы, сообщает Amic.

— ТЦ Dommer займет площадь более 11 тысяч квадратных метров. Будут представлены все самые популярные бренды, — пишут в аккаунте магазина. Также анонсирована возможность перекусить на фуд-корте во время похода по магазину.

Напомним, ТЦ «Аксиома» пострадал во время пожара в июле 2019 года. Огонь возник на крыше здания и повредил 150 кв. метров площади. После ЧП выяснилось, что кровля здания небезопасна, так как выполнена из горючего материала. Представители фирмы заявили, что покидают арендуемую площадь, но не исключили, что откроют новый магазин в другом месте.

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ИСТОЧНИК KP.RU