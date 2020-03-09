В Барнауле выставили на продажу недорогой коттедж

9 Март 2020 2020-03-09T15:51:19+03:00

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В центральном районе Барнауле продают коттедж по весьма привлекательной цене. Стоимость объекта – всего 3,9 млн рублей.

Объявление выставили 9 марта на популярном сайте Авито. Как сообщает автор, коттедж продается срочно. Видимо, это объясняет небольшие запросы по цене.

Площадь продаваемого двухэтажного дома составляет 126 квадратных метров. По словам хозяина дома, все коммуникации подведены. Дом располагается недалеко от нагорного парка. Новый владелец сможет устроить перепланировку.

К коттеджу прилагается земельный участок в четыре сотки.

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ИСТОЧНИК KP.RU