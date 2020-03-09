2020-03-09T12:48:10+03:00
Спорт

Алтайские автотуристы завоевали бронзовые медали чемпионата мира

Команда прошла маршрут четвертой категории сложности
АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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Фото: Алтайский спортФото: Алтайский спорт
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В Минске подвели итоги чемпионата мира по спортивному туризму по результатам походов прошлого года. Алтайская команда заняла третье место.

Как сообщает «Алтайский спорт», о «бронзе» в копилке алтайских туристов рассказали в штаб-квартире МФСТ (Международной федерации спортивного туризма). Команда прошла маршрут четвертой категории сложности по плато Укок. Руководителем нашей команды стал Виктор Ободец.

- Маршруты четвертой категории сложности относятся к категории высших. И не случайно, что это путешествие заявили от России на чемпионат мира. Необычность маршрута заключалась в том, что было выбрано довольно рискованное время для путешествия по «Зоне покоя». Конец июня на Укоке - это только начало весны. Да и лето здесь всего две недели в году. Одним словом, очень суровое место на стыке четырёх государств: России, Монголии, Казахстана и Китая, - рассказал мастер спорта СССР, судья - эксперт чемпионата мира-2020 Виктор Пантыкин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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