2020-03-09T11:55:45+03:00
Общество

Бдительная пенсионерка не повелась на уловки мошенников и обратилась в полицию

Злоумышленники использовали традиционную схему
АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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МошенникиМошенникиФото: АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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В Барнауле бдительная пенсионерка разгадала план мошенников. Преступник представился сотрудником правоохранительных органов.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, женщине позвонил неизвестный под видом правоохранителя и сообщил, что её дочь якобы сбила пешехода. Чтобы избежать уголовной ответственности, мужчина предложил пенсионерке перевести на банковский счет один миллион рублей.

Однако женщина 1935 года рождения знала о подобных уловках, и обратилась в полицию. Кстати, она позвонила и дочери, которая рассказала, что ни в какое ДТП она не попадала.

Полиция возбудила по данному факту уголовное дело по статье 30 Уголовного кодекса Российской Федерации (Приготовление к преступлению и покушение на преступление) и по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (Покушение на мошенничество, совершенное в крупном размере).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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