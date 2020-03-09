2020-03-09T09:55:27+03:00
Спорт

Алтайский конькобежец взял «серебро» на Кубке мира

Для него это личный рекорд
АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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Виктор МуштаковВиктор МуштаковФото: Анна СЕМИНА
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Конькобежец Виктор Муштаков стал вторым в общем зачете Кубка мира на дистанции 500 метров. Как пишет «Алтайский спорт», финал Кубка прошел 8 марта в голландском Херенвене.

Совсем недавно, на чемпионате мира в спринтерском многоборье, Муштакову пришлось сняться из-за травмы. Поэтому лидерство в финале Кубка стояло под вопросом. Кроме того, 7 марта на пятисотке конькобежец пришел только десятым. Однако 8 марта он показал достойный результат – дистанцию он прошел с результатом 34,386 секунды и стал вторым в общем зачёте.

- В конце сезона нахлынуло очень много проблем. Травма спины и паха, вчера бег не получился из-за скованности некоторых движений. А вот сегодня немного отпустило. Сезон сам по себе получился тяжёлым: все-таки было шесть этапов Кубка мира, два чемпионата мира и чемпионат Европы. Но я им очень доволен. Впереди остаётся только чемпионат России 16−18 марта. Приму ли я в нём участие, пока не знаю. Все основные старты уже закончились, - рассказал Виктор Муштаков.

Для Виктора это первая награда в общем зачете Кубка мира. Он побил свой личный рекорд.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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