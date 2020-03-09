В Заринске при пожаре погиб мужчина и пострадала женщина

9 Март 2020 2020-03-09T08:01:52+03:00

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Вчера, 8 марта, в Заринске произошел пожар, который унес жизнь человека. Предварительная причина трагедии – неосторожное обращение с огнем.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю, огонь возник в квартире на третьем этаже дома по улице Металлургов. На момент прибытия пожарных в помещении уже горели личные вещи и мебель. На месте пожара спасатели нашли погибшего мужчину и пострадавшую женщину.

- Пожар был локализован и ликвидирован на площади 15 квадратных метров. Огнеборцам также удалось предотвратить угрозу распространения огня на соседние квартиры. К тушению пожара было привлечено 5 единиц пожарно-спасательной техники, 13 человек личного состава. Из дома силами звеньев газодымозащитной службы было спасено 25 жильцов, эвакуировано 35 человек, - рассказали в министерстве.

Жителям Алтайского края напоминают о том, что любая неосторожность при обращении с огнём может стать причиной трагедии.

ИСТОЧНИК KP.RU