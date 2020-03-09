2020-03-09T06:18:51+03:00
Общество

В Бийске подсветили стелу на въезде в город

Не все горожане обрадовались этой новости
АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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Фото: Александр СтуденикинФото: Александр Студеникин
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В Бийске смонтировали подсветку стелы «Бийск» на въезде в город. Об этом в своем инстаграме рассказал глава города Александр Студеникин.

- Получилось красиво. Теперь туристам и гостям города будет удобно фотографироваться у стелы и ночью, чтобы сохранить память о нашем любимом городе, -сказал мэр.

К слову, мнения горожан об этой новости разделились. Одни начали писать про проблемы с вывозом снега и плохими дорогами, а другие, наоборот, поддержали мэра.

- Очень красиво получилось! Выглядит солидно и привлекательно, - пишет один из комментаторов.

Кстати, мэр предусмотрел критику насчет состояния дорог в городе. Он пообещал, что ремонтом дорог в городе займутся сразу, как только позволят погодные условия. И это коснется не только туристического маршрута, но и многих других участков дорог.

ИСТОЧНИК KP.RU

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