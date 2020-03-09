В Бийске подсветили стелу на въезде в город
В Бийске смонтировали подсветку стелы «Бийск» на въезде в город. Об этом в своем инстаграме рассказал глава города Александр Студеникин.
- Получилось красиво. Теперь туристам и гостям города будет удобно фотографироваться у стелы и ночью, чтобы сохранить память о нашем любимом городе, -сказал мэр.
К слову, мнения горожан об этой новости разделились. Одни начали писать про проблемы с вывозом снега и плохими дорогами, а другие, наоборот, поддержали мэра.
- Очень красиво получилось! Выглядит солидно и привлекательно, - пишет один из комментаторов.
Кстати, мэр предусмотрел критику насчет состояния дорог в городе. Он пообещал, что ремонтом дорог в городе займутся сразу, как только позволят погодные условия. И это коснется не только туристического маршрута, но и многих других участков дорог.
ИСТОЧНИК KP.RU