Алтайские сотрудники ГИБДД на дорогах поздравляли дам

8 Март 2020 2020-03-08T15:19:50+03:00

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Сегодня, 8 марта, в Международный женский день работники Госавтоинспекции Барнаула поздравили милых дам. Несмотря на метель, бурю с самого утра правоохранители начали делать женщинам подарки, делать комплименты и желать хорошего дня.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю, сотрудники дарили представительницам прекрасного пола цветы и сувениры, желали всех благ, счастья, добра и, конечно, напоминали о соблюдении транспортной дисциплины. В свою очередь, женщины благодарили сотрудников ГИБДД за оказанное внимание и весеннее настроение, которое им подарили люди в форме.

Также сообщается, что цветы сегодня вручали на федеральных и региональных трассах региона. Делали это сотрудники специальной роты дорожно-патрульной службы ГИБДД ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Поздравления дам

ИСТОЧНИК KP.RU