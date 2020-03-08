Барнаульцы рассказали, как повеселились на концерте «Руки вверх!»
В Барнауле состоялся концерт популярной группы «Руки вверх!». Жители края оставили множество положительных и восторженных отзывов, отметив, что в этот раз музыканты отожгли на славу.
Жители Барнаула рассказали в соцсетях, что на сцене и танцполе царил невероятный драйв, а вся атмосфера располагала к танцам до упада. Некоторые зрители утверждают, что жалеют, что лишь впервые попали на выступление «Руки вверх!».
В свою очередь, певец Сергей Жуков поделился в соцсетях видео с концерта в Барнауле, похвалив сибиряков.
По словам горожан, которые ходили на выступление всей семьей, можно было быть на одной волне несмотря на огромную разницу в возрасте.
«Такое ощущение, что была половина города… Тысячи людей знали все слова наизусть», — рассказала одна из фанаток группы «Руки вверх!» в инстаграме.
Сергей Жуков исполнил всеми любимые и популярные песни. Самих же музыкантов отблагодарили, осыпав огромным количеством воздушных шаров.
В большинстве своем барнаульцы отмечают, что еще не раз хотят посетить концерт группы и оставляют хвалебные отзывы.
ИСТОЧНИК KP.RU