В Алтайском крае все еще перекрыты 10 трасс из-за непогоды

8 Март 2020 2020-03-08T12:23:44+03:00

Сотрудники МЧС на посту Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

Дорожные службы и спасатели работают в усиленном режиме

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В регионе все еще не утихает метель. Движение ограничено на 10 участках дорог. Спасатели вместе со службами территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуации обеспечивают безопасность населения.

Ограничено движение для всех видов транспорта на дорогах:

К-22 Юдиха - Тюменцево - Баево - Александровка - Верх-Суетка - Знаменка - Славгород протяженностью от 118 до 192 км. (Змеиногорский, Рубцовский районы);

К-09 Поспелиха-Курья-Третьяково-граница с Республикой Казахстан, на всем протяжении. (Змеиногорский, Курьинский, Поспелихинский, Третьяковский районы);

К-03 Змеиногорск-Рубцовск-Волчиха-Михайловка-Кулунда-Бурла-граница Новосибирской области протяженностью от 0 до 71 км;

К-13 Алейск-Петропавловское-Смоленское протяженностью от 0 до 115 км. (Алейский, Усть-Пристанский районы);

К-18 Алейск-Чарышское протяженностью от 62 до 115 км. (Алейский, Усть-Калманский, Чарышский районы);

К-20 Поспелиха - Новичиха - Волчиха протяженностью от 0 до 36 км. (Поспелихинский, Новичихинский районы);

К-24 Троицкое-Целинное протяженностью от 3 до 71 км (проходит через Троицкий, Целинный районы).

К-05 Бийск-Мартыново-Ельцовка-граница Кемеровской области протяженностью от 3 до 67 км (проходит через Бийский, Целинный районы).

Действует ограничение движения автотранспорта на 2 участках дорог федерального значения для автобусов и грузовых автомобилей:

Р-256 «Чуйский тракт» протяженностью от 212 до 344 км. (г. Бийск, Бийский, Зональный, Косихинский, Первомайский, Троицкий).

А-322 Барнаул-Рубцовск-граница с Республикой Казахстан от г. Барнаула до г. Рубцовска протяженностью от 11 до 298 км (г. Барнаул, Калманский, Топчихинский, Алейский, Шипуновский, Поспелихинский, Рубцовский районы, г Рубцовск);

Как сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю, для расчистки дорог используют высокопроходимую техника. Скоплений автомобилей, заторов на дорогах нет. Дорожники работают в усиленном режиме, всего задействовано сил и средств 85 человек, 44 единицы техники, из них от МЧС - 39 человек, 13 единиц техники.

ИСТОЧНИК KP.RU