2020-03-08T11:30:05+03:00
Общество

Глава Барнаула поздравил дам с Международным женским днем

Поздравление Вячеслава Франка опубликовано на сайте краевой столицы
БОРЗОВ Денис
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Сегодня, в воскресенье, отмечается Международный женский день. Этот день предвещает скорейшее потепление как на улице, так и в сердцах людей. В связи с праздником глава Барнаула Вячеслав Франк поздравил всех прекрасных дам краевой столицы.

«Женщина дарит жизнь, согревает своей любовью и заботой, во все времена оставаясь воплощением нежности, мира и семейного благополучия, мудрости, терпения и душевной чуткости – всего светлого и доброго, что есть на Земле. С вашей поддержкой любые трудности становятся преодолимыми.

Представительницы прекрасной половины человечества успешно совмещают домашние хлопоты с профессией, добиваясь успехов в любимом деле, показывая пример добросовестности и ответственности, творческого подхода, умения достигать поставленных целей на производстве, в бизнесе, в социальной сфере, общественно-политической деятельности», - сообщается в пресс-службе мэрии.

«От всей души желаю крепкого здоровья, счастья и праздничного настроения! Пусть в вашей жизни будет как можно больше света, радости и любви!», - поздравляет Франк.

ИСТОЧНИК KP.RU

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