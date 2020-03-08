Пенсионерка из Рубцовска попыталась украсть мясо перед 8 марта

8 Март 2020 2020-03-08T10:28:14+03:00

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Пожилая женщина из Рубцовска в аккурат перед 8 марта решила сделать себе небольшой подарок и попыталась украсть кусок мяса. Женщина попалась, когда выносила его из магазина, спрятав в нижнем белье.

Как сообщили в соцсетях в паблике «Инцидент Рубцовск», курьезная ситуация случилась в одном из магазинов продуктовой сети «Магнит»

«Еще одно курьезное хищение продуктов в магазине. Бабулька украла кусок мяса. Положила в очень интересное место», — поделились очевидцы в соцсетях.

Пользователи сети сразу же разделились на два лагеря. Кто-то советует сотрудникам продуктовой сети прощать такие кражи, так как «довели бабушку», «страну довели», «что с экономикой», «мизерные пенсии». Однако сотрудники напомнили, что каждая кража в итоге делится на всех работников магазина, которые вынуждены оплачивать ее из своего кармана.

ИСТОЧНИК KP.RU