Пенсионерка из Рубцовска попыталась украсть мясо перед 8 марта
Пожилая женщина из Рубцовска в аккурат перед 8 марта решила сделать себе небольшой подарок и попыталась украсть кусок мяса. Женщина попалась, когда выносила его из магазина, спрятав в нижнем белье.
Как сообщили в соцсетях в паблике «Инцидент Рубцовск», курьезная ситуация случилась в одном из магазинов продуктовой сети «Магнит»
«Еще одно курьезное хищение продуктов в магазине. Бабулька украла кусок мяса. Положила в очень интересное место», — поделились очевидцы в соцсетях.
Пользователи сети сразу же разделились на два лагеря. Кто-то советует сотрудникам продуктовой сети прощать такие кражи, так как «довели бабушку», «страну довели», «что с экономикой», «мизерные пенсии». Однако сотрудники напомнили, что каждая кража в итоге делится на всех работников магазина, которые вынуждены оплачивать ее из своего кармана.
ИСТОЧНИК KP.RU