2020-03-08T07:37:50+03:00
Общество

Алтайские семьи получили выплаты на покупку жилья

Четыре семьи совсем скоро смогут переехать или начать строительство дома
БОРЗОВ Денис
Поделиться:
Обладатели документов на выплатыОбладатели документов на выплатыФото: предоставлено пресс-службой
Изменить размер текста:

В Каменском районе молодым семьям торжественно вручили свидетельства о праве на получение социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства. Это стало возможным по программе «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг».

«В 2020 году счастливыми обладателями свидетельств стали четыре семьи из Камня-на-Оби – Черенковы, Ситниковы, Артемьевы и Нестеровы», - сообщает сайт администрации Каменского района. Документы им вручили и.о.главы района Евгения Гордиенко и секретарь Каменского отделения партии «Единая Россия» Алексей Найден. «Решение жилищного вопроса для каждой молодой семьи является, пожалуй, самой важной проблемой, особенно если в ней уже подрастают дети. Мне очень приятно вручить эти свидетельства, которые помогут вам решить насущный жилищный вопрос. Желаю поскорее воплотить ваши мечты о собственном доме или квартире в реальность», - обратилась к героям церемонии Евгения Гордиенко. Она также пожелала, чтобы в их новых домах всегда царили мир и благополучие.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Глава Барнаула поздравил дам с Международным женским днем
Пенсионерка из Рубцовска попыталась украсть мясо перед 8 марта
В Алтайском крае перекрыли восемь трасс из-за бурана
В Алтайском крае продолжает ухудшаться погода
Алтайские семьи получили выплаты на покупку жилья
В Барнауле стартуют мотогонки на льду
17-летний парень из Алейска борется с рецидивом рака
В Бийске завод запросил у церкви 50 млн рублей за разрушающийся храм
Алтайские спасатели сняли трогательное видео для женщин
Уникальную корягу с Алтая продают за два миллиона рублей
В Барнауле нашли бумагу в школьных котлетах
На алтайской трассе перевернулся автомобиль после ДТП
МЧС предупреждает жителей Алтайского края о непогоде 8 и 9 марта
В Барнауле выпала почти двойная норма снега за зиму
Алтай-Кокс поздравил сотрудниц с 8 Марта
Пробки в Барнауле: загруженность дорог оценивается в 7 баллов
Экс-кандидат в мэры Барнаула возглавил скандальную компанию «Барнаулкапстрой»
Алтайские ТЭЦ из-за теплой зимы снизили нагрузки
В Заринске стартовал новый этап программы «Стальное дерево»
Алтайский минздрав развеял слухи о закрытии сельской больницы
В Барнауле перед празднованием 8 марта пройдут ярмарки
В 2019 году в Барнауле собрали 98% платежей за тепло и горячую воду
Как будет работать почта в Алтайском крае в праздничные дни
ВТБ увеличил объем рефинансирования ипотеки в три раза
В Барнауле выбрали главного риэлтора Алтайского края
В четырех заказниках Алтайского края запретили вырубки
Жильцы новостройки в Барнауле требуют от застройщика по 500 тыс. рублей