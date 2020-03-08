Алтайские семьи получили выплаты на покупку жилья

8 Март 2020 2020-03-08T07:37:50+03:00

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В Каменском районе молодым семьям торжественно вручили свидетельства о праве на получение социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства. Это стало возможным по программе «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг».

«В 2020 году счастливыми обладателями свидетельств стали четыре семьи из Камня-на-Оби – Черенковы, Ситниковы, Артемьевы и Нестеровы», - сообщает сайт администрации Каменского района. Документы им вручили и.о.главы района Евгения Гордиенко и секретарь Каменского отделения партии «Единая Россия» Алексей Найден. «Решение жилищного вопроса для каждой молодой семьи является, пожалуй, самой важной проблемой, особенно если в ней уже подрастают дети. Мне очень приятно вручить эти свидетельства, которые помогут вам решить насущный жилищный вопрос. Желаю поскорее воплотить ваши мечты о собственном доме или квартире в реальность», - обратилась к героям церемонии Евгения Гордиенко. Она также пожелала, чтобы в их новых домах всегда царили мир и благополучие.

ИСТОЧНИК KP.RU