В Барнауле стартуют мотогонки на льду

8 Март 2020 2020-03-08T05:53:40+03:00

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Сегодня, 8 марта, в Барнауле на стадионе «Клевченя» (бульвар 9 Января, 29а) стартуют краевые соревнования по спидвею «Мемориал Германа Титова». Турнир продолжится 9 марта.

В гонках на мотоциклах по льду примут участие 16 спортсменов. Они представляют Тюменскую, Свердловскую и Новосибирскую области, Красноярский и Алтайский края, Республику Казахстан. На соревнованиях выступят наши земляки – перворазрядник Никита Яблочкин из Новоалтайска и барнаульцы Евгений Максимов (кандидат в мастера спорта) и Анатолий Рогалев (мастер спорта СССР).

Мотоциклисты будут соревноваться в классе «500» (гонки на льду), заезд - четыре круга. У спортивных мотоциклов в этой дисциплине нет тормозов, шипы на покрышках достигают 28 миллиметров, отмечает «Алтайский спорт». Каждый день будет проходить по 20 заездов. Начало мероприятия сегодня, 8 марта, - в 12 часов.

Соревнования по спидвею в Алтайском крае пройдут впервые после 37-летнего перерыва. Последняя гонка мотоциклов на льду состоялась в Барнауле на стадионе «Локомотив» в 1983 году. Раньше эта дисциплина была очень популярна в регионе, уточняет «Алтайский спорт». Чемпионом мира по ледовому спидвею становился Анатолий Гладышев (Рубцовск), призерами чемпионата РСФСР были Сергей Каркавин, Виктор Миронов, Анатолий Осминин и другие спортсмены.

ИСТОЧНИК KP.RU