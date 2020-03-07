17-летний парень из Алейска борется с рецидивом рака

7 Март 2020 2020-03-07T14:46:05+03:00

Ване предстоит долгое и утомительное лечение, на которое нужно почти 3 млн рублей [видео]

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Благотворительный фонд «Подари жизнь» рассказал о 17-летнем Ване Проскурине из Алейска, у которого рецидив лимфомы Ходжкина (онкология). Парень ждет аутотрансплантацию костного мозга, для которой понадобится препарат «Мозобаил». А еще ему нужны 12 флаконов противоопухолевого препарата «Адцетрис». На лекарства нужно собрать 2 842 000 рублей.

Ваня впервые заболел в 2017 году. От лимфомы Ходжкина ему удалось отдохнуть год, сейчас надо заново готовиться к терапии. Рецидив случился несколько месяцев назад.

Ваня занимался спортом с 14 лет, но из-за болезни и гормональной терапии сильно поправился. Это его очень расстраивает. Вернуться к занятиям у него не получилось. Из-за рецидива у Вани ослабли ноги, поэтому сейчас он передвигается только на инвалидной коляске. Сам он может пройти всего пару шагов.

Проскурин Ваня: "Я не готов мириться с ситуацией".17-летний Ваня Проскурин говорит, что из-за болезни он стал очень раздражительным. Но мы видим максимально спокойного и немного застенчивого парня. Ему неловко говорить на камеру, он волнуется, что забудет все слова, но во время съемки собирается и спокойно рассказывает и о том, как впервые заболел в 2017 году, и о рецидиве, который случился несколько месяцев назад. От лимфомы Ходжкина ему удалось отдохнуть год, сейчас надо заново готовиться к терапии. Она будет долгой и непростой. Ваню ждет аутотрансплантация костного мозга, для которой понадобится препарат Мозобаил . А еще Ване нужны 12 флаконов противоопухолевого препарата Адцетрис . На лекарства нужно собрать огромную сумму 2 842 000 рублей. Полностью история Вани тут: https://podari-zhizn.ru/main/node/36457

Но парень не опускает руки: занимается с реабилитологам, делает специальную гимнастику и вскоре должен сесть на велотренажер.

Ваню ждет лечение и долгая непростая реабилитация. Фонд «Подари жизнь» просит всех неравнодушных помочь парню собрать нужную сумму.

Форму для пожертвования также ищите по этой ссылке.

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ИСТОЧНИК KP.RU