2020-03-07T12:40:56+03:00
Общество

В Бийске завод запросил у церкви 50 млн рублей за разрушающийся храм

Собственник не ухаживает за постройкой, но и отдавать мирно не желает
Анастасия Корягина
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Собор Александра Невского.Собор Александра Невского.Фото: газеты «Бийский рабочий»
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Собственник собора Александра Невского в Бийске запросил с РПЦ 50 млн рублей. Об этом сообщают «Вести-Алтай» со ссылкой на руководителя Алтайохранкультуры Александра Урбаха.

Собор находится на территории завода «Электропечь». В советское в здании храма размещался кузнечный участок и склады, к нему пристроили производственные помещения, внутри произвели перепланировку, сообщает «Бийский рабочий».

В 2015 году суд обязал собственников предприятия демонтировать кузницу и обеспечить сохранность исторического объекта. Но руководство завода выполнило лишь часть требований. Сейчас собор находится в плачевном состоянии: там протекает кровля, разрушаются стены и уцелевшие росписи.

По словам Урбаха, Алтайохранкультура предлагала собственнику передать здание на баланс РПЦ, поскольку использовать его в промышленных целях запрещено. Но переговоры застопорились.

— Собственник сначала сказал «да». Я ему сказал составить план затрат, которые он понесет при передаче, и мы посмотрим, можно ли за счет бюджета их восполнить. В конце концов руководитель сказал: «Вот 50 миллионов даете, и я вам передаю», — пояснил Александр Урбах.

Ведомство направило письмо приставам, чтобы они усилили работу по принуждению руководства завода «Электропечь» к исполнению судебных решений.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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