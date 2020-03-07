2020-03-07T13:02:26+03:00
Общество

Алтайские спасатели сняли трогательное видео для женщин

Сотрудники МЧС выложили своими телами поздравление
Анастасия Корягина
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Фрагмент видео МЧС.Фрагмент видео МЧС.
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Алтайские спасатели сняли поздравительное видео для женщин к Международному женскому дня. Сотрудники МЧС выложили на снегу своими телами надпись «С 8 марта».

Видео снимали в Нагорном парке в Барнауле. На съемках задействовали дрон, чтобы снять красивый вид сверху. Также пожарные спели для женщин фрагмент из песни Игоря Саруханова «8 марта».

Поздравление от алтайских спасателей.

— В МЧС России работают женщины разных специальностей, труд которых чрезвычайно важен и значим. Они наравне с мужчинами несут нелегкую и ответственную службу, поэтому у каждого из нас складывается особое, трепетное отношение к нашим прекрасным сотрудницам, — прокомментировали ролик в министерстве.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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