В Барнауле нашли бумагу в школьных котлетах

7 Март 2020 2020-03-07T09:10:17+03:00

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Жительница Барнаула Ирина пожаловалась в соцсетях на питание в школе №134. По ее словам, детей там накормили котлетами с бумагой внутри. Женщина прикрепила в качестве доказательства фотографии. Ее пост опубликовали в группе «Инцидент Барнаул».

По словам Ирины, ее дочь с одноклассницами взяли три котлеты, и во всех была бумага. Судя по фото, это прилагающийся к полуфабрикатам обязательный листок с информацией о составе и дате изготовления.

«И это еще наши дети питаются за деньги, а чего ждать от бесплатного питания?! Еще и заставляют подписывать заявления «на изъятие» у учащихся телефонов», — возмутилась женщина.

В комментариях люди отметили, что винить в содержимом еды стоит не школу, а комбинат школьного питания. Однако многим не понравилось даже то, как выглядит сама котлета. Кто-то пошутил, что раз на бумаге, попавшейся детям, написано «мясо», то и вся котлета из мяса.

Котлета в барнаульской школе. Фото: vk.com/incident22

Комитет по образованию Барнаула пообещал разобраться в ситуации.

Проблемы со школьным питанием периодически происходят в Алтайском крае. Так, в 2019 году стало известно, что в Бобровской школе Первомайского района детей кормили просрочкой. А родители школьников из Быстрого Истока критиковали обед из «ячневой жижи и куска колбасы». Власти отреагировали на жалобы повышением платы за питание детей.

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ИСТОЧНИК KP.RU