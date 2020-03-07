На алтайской трассе перевернулся автомобиль после ДТП
Вечером 6 марта на Чуйском тракте между Бийском и Горно-Алтайском произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Одна их машин перевернулась на бок.
На видео, опубликованном в паблике «Инцидент Барнаул», видно, что машины сильно покорежены. За кадром сообщают о пострадавших, но кто конкретно получил травмы, и какие — пока неизвестно. Официальной информации о произошедшем нет.
Похоже, что кто-то из водителей не справился с управлением на скользкой трассе. ДТП произошло в районе сел Быстрянка и Старая Суртайка в Красногорском районе. Водители утверждают, что на этом участке дороги довольно крутые повороты, часто случаются ДТП, и нередко смертельные, поэтому там опасно развивать высокую скорость.
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ИСТОЧНИК KP.RU