МЧС предупреждает жителей Алтайского края о непогоде 8 и 9 марта

6 Март 2020 2020-03-06T16:36:11+03:00

Прогноз погоды на 8 марта в Алтайском крае Фото: Олег УКЛАДОВ

Изменить размер текста: A A

Сотрудники МЧС предупреждают о непогоде в Алтайском крае днем 8 марта и сутки 9-го.

По данным синоптиков в регионе ожидаются порывы ветра до 22 м/с, снег, мокрый снег и его налипание, метели, сильный гололёд.

- В связи с этим возможны падения деревьев и слабозакрепленных конструкций, обрывы линий электропередач, аварии на трансформаторных подстанциях, рост числа ДТП, - сообщили в ведомстве.

Спасатели при сильном ветре советуют находиться в помещении, обходить стороной рекламные щиты и деревья. Также стоит помнить, что возможно падение элементов крыш и фасадов зданий. Поэтому не стоить стоять у стен и парковать там авто. На дороге нужно соблюдать скорость и дистанцию.

В случае ЧП звоните по телефону пожарно-спасательной службы 101.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Барнауле выпала почти двойная норма снега за зиму

Увы, большой воды никак не избежать. И если весна будет теплой, в регионе может повториться паводковый сценарий 2018 года (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU