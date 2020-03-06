2020-03-06T16:36:11+03:00
Общество

МЧС предупреждает жителей Алтайского края о непогоде 8 и 9 марта

Ожидаются снег, метель, порывы ветра до 22 м/с
САПОЖКОВА Александра
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Прогноз погоды на 8 марта в Алтайском краеПрогноз погоды на 8 марта в Алтайском краеФото: Олег УКЛАДОВ
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Сотрудники МЧС предупреждают о непогоде в Алтайском крае днем 8 марта и сутки 9-го.

По данным синоптиков в регионе ожидаются порывы ветра до 22 м/с, снег, мокрый снег и его налипание, метели, сильный гололёд.

- В связи с этим возможны падения деревьев и слабозакрепленных конструкций, обрывы линий электропередач, аварии на трансформаторных подстанциях, рост числа ДТП, - сообщили в ведомстве.

Спасатели при сильном ветре советуют находиться в помещении, обходить стороной рекламные щиты и деревья. Также стоит помнить, что возможно падение элементов крыш и фасадов зданий. Поэтому не стоить стоять у стен и парковать там авто. На дороге нужно соблюдать скорость и дистанцию.

В случае ЧП звоните по телефону пожарно-спасательной службы 101.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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