Пробки в Барнауле: загруженность дорог оценивается в 7 баллов

6 Март 2020 2020-03-06T13:57:58+03:00

Днем на пр. Ленина в Барнауле скопилась самая длинная за неделю пробка

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Загруженность дорог 6 марта в Барнауле в 17.50 составляет 7 баллов. на Яндекс.Пробках красным традиционно «горят» участки на проспектах Строителей, Ленина, Красноармейском, на Павловском тракте. Также на ул. Малахова, Попова, Власихинская, Челюскинцев, пер Ядринцева и других.

А около 15.30 в городе наблюдалась самая длинная пробка для этого времени за последнюю неделю. Затор зафиксирован на пр. Ленина от ул. Чкалова до ул. Кулагина. Пробка растянулась на 2,8 км.

Кстати, в 16.30 средняя загруженность магистралей краевой столицы составила 6 баллов - это на 2 балла больше, чем вчера, 5 марта, и на балл больше, чем обычно. Самыми загруженными дорогами на тот момент были:

- проспект Красноармейский при движении в центр (5 баллов),

- проспект Ленина в центр (5 баллов) и из центра (6 баллов),

- улицы Власихинская и Змеиногорский тракт в центр (4 балла).

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ИСТОЧНИК KP.RU