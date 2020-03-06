2020-03-06T16:01:50+03:00
Общество

В Барнауле выпала почти двойная норма снега за зиму

За начало марта выпало треть месячной нормы
Анастасия Корягина
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Паводок.Паводок.Фото: Олег УКЛАДОВ
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С ноября по февраль в Барнауле выпало 177,4 мм снега — это 180% от ежегодной нормы. Об этом сообщил начальник алтайского гидрометцентра Александр Люцигер.

По данным специалиста, запас воды в снеге на 1 марта составляет 122 мм при норме 64 мм. При этом главный синоптик края подчеркнул, что в 2017 году ситуация была тяжелее: снегозапас достигал 149 мм.

В марте осадки в Барнауле не прекратились: выпало 34% от месячной нормы осадков. По словам Александра Люцигера, пока снегозапасы существенно не уменьшаются, а ситуация по верхнему бассейну Оби остается сложной.

Большой воды никак не избежать, а если весна будет теплой, то в крае может повториться сценарий 2018 года. По самым скромным оценкам, превышение критических уровней при дружном снеготаянии может превысить средние многолетние показатели на метр. В Затоне уровень воды может достичь шести метров, пишет «Толк».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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