Алтайский минздрав развеял слухи о закрытии сельской больницы

6 Март 2020 2020-03-06T11:15:07+03:00

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Минздрав Алтайского края заверил, что Табунскую ЦРБ не закроют. Министр здравоохранения региона Дмитрий Попов встретился с и.о. главного врача медучреждения Денисом Лукьяненко, чтобы разобраться в проблемной ситуации.

Напомним, более 500 сельчан пожаловались алтайскому депутату Александру Терентьеву на то, что кадров в районной больнице не хватает, число койко-мест сокращается, а новая схема вызова «скорой помощи» сильно увеличила время ожидания специалистов. Кроме того, людей беспокоили слухи о закрытии хирургического отделения и всего медучреждения.

Руководитель больницы отчитался, что хирургическое отделение не закрывали. По его словам, врач-хирург задержался на больничном, поэтому было решено временно совместить два отделения: терапевтическое и хирургическое.

Никого из персонала, по его словам, не сокращали, сотрудников перераспределяли в другие отделения. Сейчас в ЦРБ принимают пациентов участковые педиатры и терапевты, гинеколог, хирург, окулист, стоматологи, фтизиатр, инфекционист и психиатр. Работают круглосуточный и дневной стационар, станция скорой помощи, информирует пресс-служба минздрава.

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ИСТОЧНИК KP.RU