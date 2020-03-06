В Барнауле перед празднованием 8 марта пройдут ярмарки

6 Март 2020 2020-03-06T10:37:34+03:00

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В преддверии весеннего праздника всех прекрасных дам, 7 марта, в Барнауле в семи районах пройдут продовольственные ярмарки.

Торговать домашними продуктами будут с 10.00 до 14.00 по следующим адресам:

Железнодорожный район: пр-кт Красноармейский,131; пр-кт Ленина,71.

Индустриальный район: ул. 50 лет СССР, 51а.

Ленинский район: площадь Народная.

Октябрьский район: пр-кт Ленина,152.

Центральный район: пр-кт Красноармейский, 36; ул.Чайковского, 21.

Как сообщили в пресс-службе администрации Барнаула, местные товаропроизводители, фермеры и оптово-розничные предприятия представят барнаульцам свою продукцию: овощи, крупы, мясо и мясные полуфабрикаты, рыбу, колбасные изделия, масло, сыры, кондитерские изделия и другое.

К слову, это уже вторая по счету "волна" ярмарок в этом году. Вся интересующая вас информация доступна по телефону: 37-04-64 (администрация города).

ИСТОЧНИК KP.RU