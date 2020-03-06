В Барнауле перед празднованием 8 марта пройдут ярмарки
В преддверии весеннего праздника всех прекрасных дам, 7 марта, в Барнауле в семи районах пройдут продовольственные ярмарки.
Торговать домашними продуктами будут с 10.00 до 14.00 по следующим адресам:
Железнодорожный район: пр-кт Красноармейский,131; пр-кт Ленина,71.
Индустриальный район: ул. 50 лет СССР, 51а.
Ленинский район: площадь Народная.
Октябрьский район: пр-кт Ленина,152.
Центральный район: пр-кт Красноармейский, 36; ул.Чайковского, 21.
Как сообщили в пресс-службе администрации Барнаула, местные товаропроизводители, фермеры и оптово-розничные предприятия представят барнаульцам свою продукцию: овощи, крупы, мясо и мясные полуфабрикаты, рыбу, колбасные изделия, масло, сыры, кондитерские изделия и другое.
К слову, это уже вторая по счету "волна" ярмарок в этом году. Вся интересующая вас информация доступна по телефону: 37-04-64 (администрация города).
ИСТОЧНИК KP.RU