В Барнауле выбрали главного риэлтора Алтайского края

6 Март 2020 2020-03-06T07:40:30+03:00

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В Барнауле 5 марта в Союзе риэлторов Алтайского края прошли выборы нового президента организации. За кресло главного продавца недвижимости боролись два кандидата – Павел Прядко (агентство «Семейный оператор недвижимости») и Лариса Мельситова (АН «Статусъ»).

Как сообщает Алтайский портал недвижимости, претендентам пришлось попотеть - 9 голосов отдали за Павла, а 16 – за Ларису, которая и стала победителем. Ранее эту должность занимал Дмитрий Дворядкин.

К слову, главу Союза риэлторов выбирают на два года (он может занимать пост не более двух сроков). У него есть ставка вице-президента и Совет, в который входят эксперты рынка недвижимости (риэлторы, застройщики, банкиры, оценщики). Сам СРБ успешно осуществляет деятельность на протяжении 22 лет. На сегодня в нем состоит 35 членов – это компании, осуществляющие комплексные услуги на рынке.

Справка КП:

Ларисе Мельситовой 42 года. У нее высшее экономическое образование, работает с 1995 года. До 2000-го работала в Сбербанке, затем 14 лет в компании «Алтай-Строй», а в июле 2014-го основала свое агентство широкого профиля «Статусъ». Сразу после этого получила членство в СРБ, а в последнее время состояла в ревизионной комиссии Союза риэлторов.

ИСТОЧНИК KP.RU