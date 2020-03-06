В четырех заказниках Алтайского края запретили вырубки
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал постановление о запрете рубок в четырех заказниках, расположенных в ленточных борах: Алеусском, Завьяловском, Корниловском и Кулундинском. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Им присвоили статус зон особой охраны. Этот режим предполагает запрет промышленной заготовки древесины. Исключением являются запланированные санитарные рубки и противопожарные мероприятия.
Кроме того, в Алеусском, Корниловском и Кулундинском заказниках дополнительно выделены зона умеренной лесохозяйственной деятельности и зона покоя.
Теперь территория покоя для дикой природы установлена в семи из десяти заказников края, расположенных в ленточных борах. Еще по трем минприроды края проведет аналогичную работу.
Важно: изменения не коснутся свободы доступа в заказники, для посещения территории не нужны специальные разрешения.
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ИСТОЧНИК KP.RU