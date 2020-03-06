В четырех заказниках Алтайского края запретили вырубки

6 Март 2020 2020-03-06T06:53:11+03:00

Распоряжение об этом подписал губернатор

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Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал постановление о запрете рубок в четырех заказниках, расположенных в ленточных борах: Алеусском, Завьяловском, Корниловском и Кулундинском. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Им присвоили статус зон особой охраны. Этот режим предполагает запрет промышленной заготовки древесины. Исключением являются запланированные санитарные рубки и противопожарные мероприятия.

Кроме того, в Алеусском, Корниловском и Кулундинском заказниках дополнительно выделены зона умеренной лесохозяйственной деятельности и зона покоя.

Теперь территория покоя для дикой природы установлена в семи из десяти заказников края, расположенных в ленточных борах. Еще по трем минприроды края проведет аналогичную работу.

Важно: изменения не коснутся свободы доступа в заказники, для посещения территории не нужны специальные разрешения.

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ИСТОЧНИК KP.RU