Жильцы новостройки в Барнауле требуют от застройщика по 500 тыс. рублей

6 Март 2020 2020-03-06T07:11:41+03:00

В доме на ул. С. Ускова, 31 многочисленные нарушения

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Жильцы барнаульской новостройки по улице Сергея Ускова, 31 подали заявление в суд на застройщика - компанию «Союз». Они требуют устранить нарушения, допущенные при строительстве, и выплатить каждому по 500 тысяч рублей за моральный вред.

Как сообщили в Октябрьском районном суде, к заявлению присоединились 34 собственника квартир. В иске, в частности, указано, что на крыше скапливаются лужи, кровля плохо прикреплена, на техэтажах трещины по стяжке до 1 см. На входах осыпалась краска и штукатурка, разрушились крылечки. Также в плохом состоянии подъезды - видны следы протекания кровли, штукатурка отваливается, плитка отходит, образовались трещины. Помимо этого, во дворе разрушаются асфальт, брусчатка, а детская спортплощадка вообще стала опасной.

Жильцы требуют устранить все недостатки, сделать ремонт придомовой территории, площадок, засеять газоны травой, высадить деревья. Срок - два месяца с момента оглашения решения суда.

Помимо устранения недостатков и выплаты моральных компенсаций, жильцы потребовали взыскать с ответчика штраф по статье о защите прав потребителей.

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ИСТОЧНИК KP.RU